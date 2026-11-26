La colisión de un pick up con un vehículo tipo sedan provocó que este último se incendiara, elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia registrada en el bulevar Venezuela en San Salvador, a un costado del cementerio La Bermeja, donde luego de algunos minutos lograron apagar el fuego, pero las pérdidas fueron totales.

De acuerdo a testigos, el vehículo tipo sedan habría sido el responsable del accidente de tránsito ya que realizó un cruce sobre la línea amarilla, invadiendo el carril del pick up. El conductor que provocó el siniestro vial intentó huir, pero debido a las lesiones, ya no pudo seguir avanzando y se quedó acostado en la acera, donde fue atendido por los socorristas de Cruz Verde salvadoreña.

Mientras que el conductor del pick solo sufrió golpes leves pese al fuerte impacto.

Este accidente provocó que el paso fuera restringido durante varios minutos.

En otro hecho, un motociclista falleció tras un siniestro vial registrado en el km 54 de la carretera que de San Salvador conduce a Santa Ana, debido al procesamiento de la escena, se registró congestionamiento en la zona.

Además, otro accidente de tránsito ocurrió a la altura del puente del río Jiboa, sobre la carretera que conduce de Comalapa hacia Zacatecoluca, donde un motociclista impactó contra un pick-up, resultando con varias lesiones.

Y una mujer fue atropellada por un vehículo en Apopa, socorristas de Comandos de Salvamento le brindaron atención prehospitalaria y la trasladaron a un centro médico.