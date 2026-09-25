Cuatro hombres condenados a penas de hasta 49 años por delitos sexuales contra menores

Al menos cuatro hombres fueron condenados a penas de entre 14 y 49 años de prisión por delitos de violación y agresión sexual en perjuicio de menores de edad en distintos puntos del país. Las sentencias incluyen el pago de responsabilidad civil a favor de las víctimas de hasta 3,000 dólares.

Uno de los casos corresponde a Jaime Antonio Vázquez Rivas, condenado a 28 años de cárcel por violación en menor o incapaz en su modalidad agresiva y continuada, hechos ocurridos en 2024 en Tonacatepeque, donde el imputado había asumido el cuidado de dos menores tras el fallecimiento de una familiar y se aprovechaba cuando estaba a solas con una de ellas para abusar y amenazarla.

En Sensuntepeque, Marcos Antonio Hernández fue condenado a 49 años en total: 29 años por una víctima agredida desde los 13 años que posteriormente quedó embarazada, y 20 años por la segunda menor.

Alexander Álvarez Amaya recibió 20 años por violar a una adolescente de 13 años en Concepción de Oriente, en La Unión, y Edwin Alexis Justo Portillo fue sentenciado a 14 años por violar a una menor de 12 años en La Unión.