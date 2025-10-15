Descubre peinados que puedes hacer con tus extensiones para transformar tu look, comenzando con la cola de caballo con flequillo de cortina que aporta volumen.

Las ondas de sirena, que definen perfectamente tu cabellera, son ideales para cabellos delgados, pues las extensiones agregan cuerpo y movimiento a tu estilo diario.

El semi recogido versátil, que puedes alisar o rizar según tu preferencia, y las trenzas africanas completan estas opciones, cuatro estilos que maximizan el potencial de tus extensiones con técnicas sencillas.