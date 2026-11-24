La cuarta entrega de la saga The Fockers se estrena esta semana con Robert De Niro y Ben Stiller como protagonistas. Ariana Grande se suma al elenco en esta nueva película, que ha recibido muy buenas críticas.

El último avance muestra a los personajes en situaciones familiares marcadas por el humor. En una de las escenas, Jack le dice a Greg que está considerando invitar a Olivia al Círculo de Confianza.

Greg responde que trabajó mucho para entrar en ese grupo y que fue negociador de rehenes del FBI. La trama también incluye la intención de Henry de pedirle matrimonio a Olivia y la presentación de la nueva novia de Henry, una coach de vida de California.