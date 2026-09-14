Cuanto gasta una familia en agua embotellada

El consumo de agua embotellada ha incrementado en el país, algunas familias pequeñas compran dos o tres garrafones con agua cada semana. En algunas marcas, el precio de la botella de 5 galones tiene un valor entre los $2.60 y los $2.85 centavos.

Cada mes, Aida López compra 8 garrafas de agua para ella y su familia, desde que recibe su salario sabe que tiene que destinar un porcentaje para este gasto, por lo que prefiere hacerlo de forma semanal y buscar la marca con precios más accesibles.

Otras personas, prefieren comprar un filtro de agua para su hogar, ya que consideran que, si bien harán una inversión, porque este aparato puede tener un costo desde los $34 a los $170 o más, es algo que les durará mucho tiempo y les ahorrara dinero según señalan.

Según un estudio publicado por la superintendencia de competencia este 2026, la industria de agua envasada se caracteriza por ser de rápido crecimiento, donde numerosas empresas compiten de forma dinámica. Este sector incluso ha captado el interés de grandes corporaciones internacionales y agrega que en general, en diversos países se considera que la demanda de agua embotellada depende, en gran medida, de la capacidad de las personas para adquirirla, según sus ingresos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que El Salvador está bien provisto de recursos hídricos, contando con 590 ríos y riachuelos, sin embargo, más del 40% de los recursos se originan de otros países como Honduras, con un 30% y Guatemala con el 10%, lo que representa una alta tasa de dependencia, que podría incrementar el nivel de estrés hídrico en un futuro.