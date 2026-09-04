¿Cuánto cuesta a una familia combatir el calor?

Entre un 30% a 50% le ha incrementado el consumo de energía eléctrica a la población durante las altas temperaturas que ha registrado el territorio y es que los impactos del fenómeno del niño han causado que muchas familias mantengan ventiladores o aire acondicionado encendido durante todo el día para combatir el calor en sus hogares.

Sin embargo, este incremento extra que resiente la población, ha ocasionado que se reduzca el presupuesto para otros gastos u ocio que tienen las familias.

El mes de agosto cerró como el más seco del que tiene registro el Ministerio de Medio Ambiente, con una temperatura máxima de 44.2 grados Celsius en la estación de Santa Rosa de Lima en La Unión y en otros puntos también se establecieron nuevos récords, aunque ya se presenciaron las primeras lluvias de septiembre en algunos sectores, pronósticos indican que estos continuarán muy por debajo de los promedios habituales.