CSJ fortalece sistemas de prevención de lavado de dinero

Abogados y notarios de El Salvador fueron sometidos a una evaluación realizada por la Corte Suprema de Justicia, para medir qué tan preparados están para evitar que el dinero ilícito y otros delitos financieros entren al sistema legal del país. El estudio reflejó un nivel de cumplimiento intermedio de más del 67%, lo que muestra avances en la aplicación de medidas de prevención por parte de estos profesionales.

Durante la medición, realizada en abril de este año, más de 26,000 abogados y notarios participaron a través de un formulario digital habilitado por la institución. Las autoridades destacaron que la mayoría de los participantes conoce las leyes relacionadas con estos controles y muestra disposición para aplicarlas en sus oficinas y trámites.

La Corte Suprema de Justicia confirmó que continuará brindando apoyo técnico y capacitaciones para fortalecer al sector. Además, aseguró que toda la información recopilada durante el proceso fue manejada de forma confidencial.