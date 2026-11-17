La Cruz Roja Salvadoreña presentó la «Rodada Humanitaria: Ruta de los Lagos», una actividad programada para el próximo 6 de diciembre que busca promover la educación vial y la prevención de accidentes de tránsito.

El recorrido comenzará a las 7:00 de la mañana en la sede central de la institución, continuará por la ruta panorámica y tendrá como destino el lago Suchitlán, en Suchitoto.

De acuerdo con las estadísticas de su Centro de Operaciones de Emergencias, Cruz Roja ha atendido 873 accidentes de tránsito, de los cuales 630 corresponden a motocicletas y 243 a vehículos. Los incidentes en motocicleta dejaron 761 personas lesionadas que recibieron atención de la institución.