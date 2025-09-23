La Cruz Roja Salvadoreña desarrolló un foro en la capital para abordar la gestión de riesgo ante desastres naturales y la adaptación al cambio climático, fenómenos que impactan directamente a las comunidades con sequías e inundaciones más intensas y prolongadas.

Durante el evento se presentó el proyecto READAPTA, que busca proteger a las poblaciones vulnerables mediante formaciones a voluntarios, personal de ministerios y comunidades en soluciones basadas en la naturaleza.

Estas capacitaciones incluyen acciones de reforestación, sensibilización sobre el manejo adecuado de desechos sólidos y protección de cuencas, medidas esenciales para prevenir inundaciones urbanas causadas por la acumulación de basura.

El trabajo se enfocará especialmente en el oriente del país, donde se implementarán microproyectos en el segundo y tercer año para fortalecer la resiliencia familiar ante la sequía.

Las autoridades destacaron la importancia del conocimiento climático para la adaptación comunitaria.