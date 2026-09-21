Cruz Roja reporta desabastecimiento de plaquetas en su banco de sangre

El país reportó en apenas 5 semanas 1,239 casos sospechosos de dengue, es decir que los pacientes entre el 3 de agosto y el 6 de septiembre, aumentaron en un 63% respecto a julio, la situación ha llevado a que, el centro de sangre de Cruz Roja cuente con sólo un 25% en la reserva de plaquetas, ese elemento sanguíneo que es fundamental para la coagulación y ayudan a evitar hemorragias en pacientes con dengue.

Una transfusión de plaquetas se reserva para casos específicos, principalmente cuando existe sangrado significativo.

El conteo de plaquetas es uno de los indicadores que los médicos vigilan para evaluar la evolución del paciente, el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, no especifica sobre casos de dengue clásico o hemorrágico.

Algunos médicos revelaron que solicitaron el componente para sus pacientes, sin embargo, han sido notificados que las existencias son limitadas. Cruz Roja dice que mantener al menos el 50% de las reservas es aceptable.

Para separarlas de los glóbulos rojos y el plasma se atraviesa un proceso en el banco de sangre. Una donación puede beneficiar a 1 paciente o el equivalente a dosis terapéuticas de 6 a 12 unidades convencionales de plaquetas.