Es parte de la preparación de este grupo de jóvenes, son parte del cuerpo nacional de búsqueda y rescate de Cruz Roja Salvadoreña, mujeres y hombres de diferentes seccionales como Jucuapa, Santa Ana, Armenia se prepararon durante 1 año para estar atentos durante emergencias, la puerta del diablo fue el escenario donde mostraron sus habilidades para salvar vidas.

Estos graduados son parte de los 49 años de creación de este grupo que ha ayudado a salvar vidas en los momentos más difíciles del país como terremotos, su preparación debe ser milimétrica, arnés, casco y todo el equipo de seguridad para llevar a cabo la tarea de forma óptima.

La unidad de búsqueda y rescate está compuesta por técnicos especializados en rescate vehicular, técnico especializado en espacios confinados, técnico especializado en estructuras colapsadas y búsqueda y rescate en altas montañas. Quienes están capacitados para atender cualquier tipo de emergencias en zonas de difícil acceso.