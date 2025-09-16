Solo el 50% de los estudiantes universitarios en América Latina logra graduarse, según un informe del Banco Mundial que alerta sobre una crisis de calidad en la educación superior regional.

En El Salvador, la situación es crítica: apenas el 14% de los jóvenes consigue terminar su carrera, la cifra más baja reportada en la región según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los estudiantes latinoamericanos tardan en promedio 36% más tiempo en completar sus estudios que en otras regiones, debido a programas extensos, necesidad de trabajar y falta de apoyo institucional.

El informe recomienda implementar políticas de apoyo estudiantil y crear incentivos para universidades que mejoren tanto la retención como la formación de capital humano en la región.