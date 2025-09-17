Según el Banco Mundial, la educación universitaria en América Latina atraviesa una crisis que compromete su calidad. La rápida expansión de la matrícula, la llegada de nuevas generaciones y la debilidad de las regulaciones han llevado a que millones de estudiantes ingresen a la universidad sin garantías de completar sus estudios ni de recibir una formación adecuada para el mercado laboral.

En este contexto, solo el 50% de los universitarios de la región logra graduarse. En El Salvador la cifra es todavía más baja: apenas el 14% de los jóvenes consigue terminar su carrera. Según el banco interamericano de desarrollo, esta situación refleja desigualdades y obstáculos que dificultan no solo el acceso, sino también la permanencia y culminación de los estudios.

A ello se suma que los estudiantes de América Latina y el Caribe tardan, en promedio, 36% más que en otras regiones para completar sus carreras por programas extensos, necesidad de trabajar y falta de apoyo institucional llevan a que muchos abandonen, incluso en el primer año.

El informe propone políticas que mejoren los programas académicos y brinden apoyo a los estudiantes para que puedan terminar sus estudios. También recomienda crear incentivos para universidades y jóvenes, a fin de formar más capital humano en menos tiempo y responder a las nuevas demandas del mundo laboral.