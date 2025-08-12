En el país al menos 1,520 personas fueron asesinadas y 609 resultaron heridas durante el segundo trimestre de 2025, un año decisivo para crear las condiciones que permitan convocar elecciones generales para febrero próximo.

La medida, adoptada por el consejo presidencial de transición de Haití y el gobierno en medio de una situación que no hace más que agravarse, fue hecha pública con el objetivo de continuar la lucha contra la inseguridad y responder a la crisis agrícola y alimentaria, en un contexto en el que al menos una de cada tres personas que viven en la región metropolitana de Puerto Príncipe son desplazadas internas.