Crisis en el sector transporte por incremento de precios de los combustibles  

El reciente incremento del combustible ha aumentado a la crisis económica, dificultades que viene enfrentando desde hace más varios años, esta materia prima representa un 68% de los gastos operacionales para el sector, costo que ya no logran solventar, dejando alternativas como entregar la concesión de las unidades.

A diario, cada unidad consume un promedio de 25 galones de combustible, un gasto cercano a los 100 dólares. Y con un flujo de casi 600 pasajeros al día, los transportistas aseguran que los ingresos ya no logran compensar los costos de operación.

El parque vehicular del transporte publico registró una reducción drástica de aproximadamente 1,400 unidades en los últimos años, en la actualidad, cerca de 9,092 se mantienen brindando el servicio al 70% de la población, sin embargo, con la situación económica que enfrentan 1,000 unidades más se podrían sumar a la reducción para 2027. Aumentando el tiempo de espera entre unidades.

Desde la escala del incremento del combustible y el poco interés de reajustar una tarifa al pasaje, el sector transporte ha señalado las dificultades que llevan enfrentando por años, tomando alternativas para reducir costos a fin de mantener el servicio hasta ahora.

Los empresarios dicen que continúan a la espera de alternativas de alivio económico por parte del gobierno, además de una mesa de diálogo para plantear propuesta y reducir los impactos, manteniendo también un retraso de dos meses de la compensación económica.