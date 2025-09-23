La terapia de agua helada, conocida como crioterapia, utiliza temperaturas extremadamente bajas para promover beneficios en la salud mediante la inmersión en baños fríos que provocan una vasoconstricción inmediata.

Este proceso reduce el flujo sanguíneo y disminuye la inflamación, lo que resulta particularmente beneficioso para aliviar el dolor muscular y acelerar la recuperación post-ejercicio.

Aunque se aplica en condiciones como la artritis reumatoide para mejorar la movilidad, los especialistas recomiendan precaución pues la exposición prolongada puede generar efectos adversos, requiriéndose más investigación sobre sus impactos neurológicos.