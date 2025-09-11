Conductores de Uber alertan estar siendo víctimas de asaltos durante sus recorridos, situación que inició hace apenas unos meses pero que ya genera temor entre los trabajadores de la plataforma. Lugares populosos como San Marcos y Soyapango son parte de las zonas donde se cometen los atracos.

La aplicación también está siendo criticada por supuestamente incrementar los precios de sus viajes, lo cual es desmentido por los motoristas pues dicen que cada solicitud es cobrada con base a distintos factores; como la distancia, tráfico e incluso las condiciones climáticas.

Usuarios como Margarita López que ya llevan más de un año utilizando la plataforma dicen no haber percibido aumento de tarifas en sus trayectos, pero si destacan los beneficios que esta posee sobre todo en el tema de seguridad.

Otras personas también destacan ventajas, como el precio, la accesibilidad y la rapidez.

Según las últimas estadísticas, Uber cuenta con más de 31,000 socios conductores y más de 870,000 usuarios registrados en el país. En el mercado salvadoreño la plataforma está presente desde mayo de 2017.