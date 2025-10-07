La crianza en brazos demuestra importantes beneficios para el desarrollo infantil, según explica la licenciada Francis Dimas quien practica este método con su hijo de 7 meses.

Esta práctica favorece el apego seguro y la regulación de sistemas corporales, ya que el contacto piel con piel reproduce el ambiente uterino que el bebé extraña.

El llanto no siempre significa hambre o incomodidad, sino que frecuentemente expresa la necesidad de contacto físico con sus cuidadores principales. Los primeros tres meses son cruciales para esta adaptación, periodo donde el porteo ayuda a reducir cólicos y mejorar la postura natural del lactante.