En el segundo trimestre de 2026, la economía salvadoreña registró un crecimiento del 4.1 % en su Producto Interno Bruto, de acuerdo con datos oficiales del Banco Central de Reserva de El Salvador, el sector construcción fue la actividad económica con mayor dinamismo, al reportar un incremento de 33.87%, cifra que supera el 17.65 % registrado en el primer trimestre del año, aunque los indicadores son positivos, el economista Carlos Acevedo advirtió que el crecimiento de este rubro podría desacelerarse en los próximos meses, debido a que la oferta de vivienda se ha concentrado principalmente en segmentos de altos ingresos, lo que podría limitar la demanda y frenar nuevas inversiones.

Acevedo también se refirió al incumplimiento del gobierno en la entrega del estudio actuarial del sistema de pensiones, que debía presentarse en septiembre pasado, este documento es un insumo clave para la propuesta de reforma previsional que, según el calendario de compromisos con el Fondo Monetario Internacional, debe ser presentada en febrero de 2026.

Por otro lado, el especialista expresó preocupación por la deuda pública, señaló que una cuarta parte del presupuesto general de la nación de El Salvador 2026 será destinada al pago de deuda, un porcentaje superior al registrado este año, de acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda de El Salvador.

El presupuesto para 2026 asciende a $10,555.6 millones, lo que representa un aumento de $892 millones respecto a lo aprobado para 2025.