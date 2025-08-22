De enero a mayo del presente año, la economía salvadoreña registró un crecimiento del 2.4%, según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la UES, sin embargo, si se analiza la variación interanual, la actividad económica aumentó un 3.43%. Esta tendencia ha sido impulsada principalmente por el sector de la construcción.

Las investigaciones han revelado que las políticas antinmigrantes y deportaciones en Estados Unidos, han impulsado el crecimiento de las remesas en El Salvador hasta junio del presente año en un 17.9%, contabilizándose un saldo 4,837.7 millones de dólares.

En el caso de la deuda pública indica un saldo de 32,275.12 millones de dólares, una cifra que representa el 87.9% del Producto Interno Bruto estimado por el Banco Central de Reserva.

Mientras que los saldos de créditos bancarios han aumentado en un 5.5% durante el primer semestre el año, con un monto total de 20,097.2 millones de dólares, recursos con una mayor concentración en consumo, con el uso de tarjetas de crédito, comercio y vivienda.

Según proyecciones del Fondo Monetaria Internacional se espera que la inflación cierre en 2025 en 1%, cifra por encima del 0.9 registrada el año anterior.