Crecimiento económico de El Salvador

El segundo trimestre del año cerró con un 5.1% de crecimiento económico impulsado principalmente por el sector construcción. Este rubro, según datos del Banco Central de Reserva, tuvo una tasa de crecimiento entre abril y junio de un 11.2%. El presidente de Casalco confirmó recientemente que se proyecta cerrar el 2026 con cifras positivas.

El BCR también revela que la salud, electricidad, minas y canteras, esparcimiento, servicios profesionales y técnicos, hoteles y restaurantes, además de servicios de gobierno e inmobiliarios, tuvieron un desarrollo de entre el 6% y 8%; sin embargo, economistas como Cesar Villalona consideran que se trata de un crecimiento desigual, ya que otros rubros no repuntaron.

El turismo también figura entre las estadísticas al ser impulsor de eventos que favorecieron la demanda de comercios, restaurantes, hoteles y esparcimientos. Este sector aporta un 10% del Producto Interno Bruto, una cantidad considerable de divisas dejadas, sobre todo, por turistas extranjeros.

El Banco Central de Reserva también revela que por enfoque de gasto, la inversión tuvo una tasa de crecimiento del 9.3%, consumo público y privado 4.1% y 3.7% respectivamente, las exportaciones un 1.1%, mientras que las importaciones cerraron el segundo trimestre con 5.6%.