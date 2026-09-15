Crecimiento económico de El Salvador

Las empresas salvadoreñas se preparan para el último trimestre de 2026, un período en el que esperan un mayor dinamismo de la economía, impulsado principalmente por el pago del aguinaldo, cuyo plazo de entrega se extiende del 20 de octubre al 20 de diciembre. A este movimiento se suman otras fechas comerciales de relevancia, como el viernes negro.

En los últimos días, los salvadoreños ya han comenzado a percibir el ambiente de la temporada. En los pasillos de los almacenes y establecimientos comerciales ya destacan las decoraciones y productos navideños, una señal que anticipa el inicio de una de las épocas de mayor consumo del año.

Este escenario también lleva a muchos consumidores a planificar con anticipación cómo destinarán sus ingresos adicionales y, particularmente, en qué utilizarán el aguinaldo que recibirán durante los próximos meses.

De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, por cada dólar recibido en concepto de aguinaldo se pueden generar hasta $1.50 adicionales en actividad económica secundaria, a través del movimiento de las cadenas de suministro y el consumo de bienes y servicios dentro de la economía local.