Si usted está pensando en construir, debe saber que existen tres instituciones encargadas de otorgar los permisos para la obra, estas son, la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción, la oficina de planificación del área metropolitana de San Salvador que abarcar a 18 distritos entre San Salvador y La Libertad; y las municipalidades, pero tome en cuenta que dependiendo del tamaño del proyecto, es la instancia a la que deberá acudir.

Además, en caso que empresas planeen desarrollar proyectos habitacionales, tendrá que acudir al Ministerio de Vivienda.

Por otra parte, los permisos medio ambientales para proyectos de construcción se encuentran a cargo de la DOT.

Desde mayo del presente año, la DOT inició operaciones y comenzó a emitir permisos de construcción, centralizando la gestión de lotificaciones, obras y proyectos de urbanización a nivel nacional. Actualmente el sector construcción experimenta un auge importante en el territorio, con un crecimiento económico interanual de hasta 31.8%, es por esto que expertos señalan la importancia de unificar los procesos en la DOT, que además les acorta tiempo.