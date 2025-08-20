Más de 3,400 millones de dólares ha recibido en inversión privada el área metropolitana de San Salvador, sectores como el de construcción e inmobiliario, es el de mayor crecimiento, en lo que va de 2025 registran un alza de un 22.3%.

Más de la mitad de la inversión está enfocado en apartamentos, y viviendas.

Según el titular de la oficina de planificación del área metropolitana de San Salvador, existe un alza el número de trámites gestionados y aprobados, han pasado del 25% de crecimiento en 2024, a un 87%. Esto luego de las nuevas disposiciones para la construcción de edificios mayores de 35 niveles, y la no obligatoriedad de parqueo.