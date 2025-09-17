El comercio electrónico en El Salvador registra un crecimiento sostenido de al menos un 20% anual, impulsado por la creciente confianza de los consumidores al realizar pedidos y pagos en línea. Paralelamente, numerosos comerciantes abastecen sus inventarios mediante compras en tiendas mayoristas a través de internet, lo que les permite diversificar su oferta y ponerla a disposición del público a través de redes sociales o sitios web.

Este acelerado crecimiento ha impulsado el surgimiento de empresas de logística en el país, muchas de las cuales se especializan en la entrega de paquetes, en su mayoría procedentes de china. En El Salvador existe un plan especial para este tipo de compras, que exonera de impuestos los pedidos cuyo valor sea igual o inferior a 300 dólares.

Las empresas de reparto aplican tarifas variables según el departamento donde se encuentre el comprador, que oscilan entre $2.50 y $5.00 aproximadamente. Los expertos recomiendan verificar siempre la autenticidad de los sitios web antes de realizar pagos en línea, con el fin de evitar posibles estafas