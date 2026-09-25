Crecimiento de las remesas a El Salvador

En 8 meses, El Salvador recibió 6,788.3 millones de dólares en concepto de remesas familiares según el Banco Central de Reserva, con un crecimiento de 3.8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Durante este 2026, marzo y mayo fueron los meses con mayor porcentaje, superando los 900 millones de dólares, mientras que en julio fueron 864.3 millones de dólares y en agosto 863.4 millones de dólares, mostrando una leve reducción.

Estados Unidos continúa siendo el principal país desde donde se envían las remesas familiares, con un 92.2%.

La remesa promedio global que reporta el BCR es de $362 dólares, pero en departamentos como Chalatenango, Cabañas y Morazán, la cifra fue superior a los $400.

Según el informe, de enero a agosto, el 73% de las personas que residen fuera de El Salvador enviaron montos de hasta $500, y solo un 10.4% entre 500 y 1,000 dólares y el 8.7% entre 1,000 y 5,000 dólares.

Este año ya suman 18 millones de operaciones de remesas, con un aumento del 0.7%.

El ingreso de estas remesas se realizó a través de instituciones bancarias con un 41%, mientras que el 54.3% utilizó otras empresas remesadoras y un 0.8% las billeteras digitales de criptomonedas.