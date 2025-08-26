Las importaciones en el país han registrado un incremento durante el último año, impulsado principalmente por el sector de construcción, el cual ha beneficiado la economía salvadoreña, asegura la presidenta la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.

Además, resaltó que las exportaciones han crecido un 7.3% durante este año, siendo textiles, café, azúcar, productos no tradicionales los de mayor demanda, sin embargo, señaló que para procurar al alza estos resultados los empresarios deben adaptarse a nuevas herramientas tecnológicas y de innovación que impulsen sus negocios.

En esa línea, Camarasal desarrolló la cuarta edición del Innovatión Summit un encuentro de más de 200 empresarios, que tenía el objetivo de compartir herramientas y tendencias globales para adecuarse a nuevos mercados.