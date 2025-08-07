América Latina y el Caribe tendrá un crecimiento económico del 2,2% durante este año, según el reciente informe de la Cepal.

A nivel centroamericano, el desempeño más bajo es para El Salvador, con una proyección de crecimiento de 2,4%.

Ya que para Panamá la cifra es de 4,2%, Guatemala 3,6%, Costa Rica 3,5%, Honduras 3,2%, y Nicaragua 3,1%.

La comisión económica para América Latina y el Caribe detalla que el país que lidera el crecimiento económico en la región es Argentina con un 5%.

Mientras que los que tienen los niveles más bajos, son Bolivia, Ecuador, Belice y México, este último con 0,3%.

Mientras que Cuba y Haití sufrieron una contracción económica.

Estos resultados han sido marcados por diversos factores, como de los conflictos geopolíticos, la volatilidad de los precios de los productos básicos, condiciones financieras restrictivas, el debilitamiento del comercio internacional, y la desaceleración de las principales economías del mundo.

En Centroamérica y México se espera una expansión del PIB del 1,0%, muy por debajo del 1,8% registrado en 2024.

La tasa de inflación regional se estabilizó entre 3% durante 2024 y se espera que se mantenga así durante el 2025 y 2026.

El crecimiento económico proyectado por la Cepal en América Latina y el Caribe para el próximo año es de 2,3%.