El río Tomayate ha intensificado sus estragos en la colonia San Francisco de Apopa, donde más de 70 viviendas están en peligro por cárcavas de hasta 20 metros de profundidad, según denuncian sus habitantes.

Verónica, residente del sector, denuncia que las inspecciones de Protección Civil no han derivado en acciones concretas, pese a que el agua ya ha dañado estructuras cercanas a las casas.

Las familias, incluyendo niños y adultos mayores, exigen un muro de contención ante el riesgo de que el terreno colapse y arrastre parte de la comunidad.