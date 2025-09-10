En los últimos años se ha incrementado la cantidad de niños con problemas visuales, lo que preocupa a los especialistas que asocian este aumento con el uso excesivo de dispositivos electrónicos como celulares, computadoras y tablets.

La miopía, que es un trastorno de refracción donde las imágenes se enfocan por delante de la retina, dificulta ver con claridad los objetos lejanos y afecta el desempeño escolar de muchos menores.

Los expertos señalan que, aunque esta condición puede avanzar si no se atiende a tiempo, existen medidas preventivas que ayudan a reducir su impacto y proteger la salud ocular desde edades tempranas.