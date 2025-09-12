Terence Crawford buscará unirse a la élite de boxeadores campeones mundiales en cinco divisiones diferentes cuando enfrente a Saúl «Canelo» Álvarez el próximo 13 de septiembre en Las Vegas.

El estadounidense, actual campeón welter de la OMB, pone en juego su invicto de 39 victorias (30 KOs) ante el mexicano quien presume un récord de 63 triunfos (39 KOs) y apenas dos derrotas.

Crawford intentará hacer historia al conquistar un título en su quinta categoría de peso, mientras Canelo demostró en su última pelea ante el ucraniano que mantiene la energía y fuerza para defender su legado como uno de los mejores libra por libra del mundo.