«Coyote vs. ACME» llega a salas de cine tras larga batalla corporativa

«Coyote vs. ACME», la película que narra la historia del famoso Coyote demandando a la compañía ACME por venderle artículos defectuosos durante décadas, llegó finalmente a las salas de cine de todo el mundo después de una larga batalla corporativa que incluyó cancelaciones, protestas y negociaciones fallidas, según informó la Warner Bros.

El filme, que combina actores reales con animación, se inspira en un relato satírico publicado en la prensa durante los años 90 y muestra al icónico personaje de Wile E. el Coyote en su combate más complejo: las oficinas corporativas.

La paradoja principal de la cinta surgió cuando la propia empresa productora decidió archivar el largometraje a finales de 2023 para obtener un beneficio fiscal cercano a los 30 millones de dólares, a pesar de que ya estaba completamente terminado. La producción logró ser rescatada y ahora los espectadores pueden disfrutar de esta historia que, como su propia trama, es tan irónica como entretenida.