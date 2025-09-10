Cada año los humanos le debemos más al planeta tierra. Nuestro consumo excesivo y la forma en que producimos están desgastando los recursos naturales mucho antes de que puedan recuperarse. Este año, el día del sobregiro de la tierra se adelantó al 24 de julio, lo que significa que necesitamos casi dos planetas para mantener nuestro estilo de vida.

Uno de los mayores problemas es el desperdicio de comida. Casi un tercio que se produce en el mundo termina en la basura. En 2022 los hogares fueron responsables del 60% de ese desperdicio, unos 631 millones de toneladas de alimento, mientras millones de personas siguen pasando hambre. Este desperdicio provoca entre el 8% y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los océanos también están en crisis, más de un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotadas y la pesca indiscriminada está llevando a especies como los tiburones y las tortugas marinas al borde de su desaparición. Cada año se destinan cerca de 35,000 millones de dólares en subsidios a la pesca, de los cuales 20,000 millones fomentan la sobrecapacidad y la sobrepesca.

Los océanos también están en crisis, más de un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotadas y la pesca indiscriminada está llevando a especies como los tiburones y las tortugas marinas al borde de su desaparición. Cada año se destinan cerca de 35,000 millones de dólares en subsidios a la pesca, de los cuales 20,000 millones fomentan la sobrecapacidad y la sobrepesca.

La moda y los plásticos son otros dos ejemplos de este consumo descontrolado. La industria de la confección mueve 2.5 billones de dólares al año y es la segunda más contaminante del mundo. El 30% de la ropa fabricada nunca se vende y el 57% termina en vertederos, lo que equivale a un camión lleno de prendas desechadas cada segundo. Al mismo tiempo, cada día se vierten en los mares y ríos el equivalente a dos mil camiones de basura llenos de plástico.

Según las Naciones Unidas, aún hay oportunidades para cambiar este rumbo. Eliminando subsidios que dañan el medio ambiente, transformando los sistemas de producción y consumo y avanzar hacia una economía más circular son pasos clave para proteger los recursos naturales y garantizar un futuro sostenible para las nuevas generaciones.