Costo de vida y cambios laborales afectan situación económica de salvadoreños

Economistas analizaron los principales factores que están incidiendo en el bolsillo de los salvadoreños. Coinciden en que el alza en el precio de los combustibles, particularmente del diésel, podría generar un impacto directo en la economía de las familias, al encarecer los costos de operación para las empresas y el sector transporte.

Otro tema de coyuntura es la modernización del horario laboral, el economista Francisco Lazo señala que esta medida, de ser aprobada, podría generar cambios en la dinámica del mercado de trabajo.

Además, se refirieron al sistema de pensiones, aseguran que, hasta el momento, la información que circula al respecto es especulativa, todavía no se conocen los cambios que podrían implementarse, aunque se ha mencionado un posible incremento de las cotizaciones y una mayor cantidad de años de trabajo.

La reforma se espera para 2027, esto, como parte de un compromiso adquirido en 2025 por el gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional.