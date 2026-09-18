Costa Rica vivió su independencia sin guerra y abolió su ejército en 1948 para invertir en educación y salud

Costa Rica vivió su independencia tras la firma del Acta de 1821 sin una guerra, a diferencia de la mayoría de países de Centroamérica, según relató el estudiante costarricense Matías Brenes durante la sección Ruta a la Independencia Centroamericana.

Brenes explicó que la noticia se dio a conocer en octubre de 1821 y que luego el país se independizó de España y comenzó la construcción de su propio gobierno.

Sobre los símbolos patrios, señaló que el escudo, la bandera y el himno representan la independencia y la libertad, y contribuyen al sentido de pertenencia a la nación.

Respecto a la abolición del ejército en 1948, indicó que los recursos que se destinaban a esa institución se redirigieron a la educación, la salud y los servicios públicos.

Sobre la expresión «pura vida», precisó que se popularizó después del siglo XX y que no significa únicamente estar bien, sino también estar alegre, tranquilo, feliz y cómodo.