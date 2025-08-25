Costa Rica se ha convertido en el único país de Centroamérica que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que marca un precedente en la región donde el tema aún genera debate.

Aunque a nivel mundial ya son más de 30 los países que legalizaron esta unión, la cifra asciende a 39 si se incluyen recientes reformas en América Latina.

Entre ellos destacan Argentina, Chile, Cuba y México, cuyos gobiernos han impulsado marcos legales que refuerzan la igualdad y consolidan derechos para la comunidad LGTBI.