El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció la construcción de una mega cárcel valorada en más de 30 millones de dólares, la cual estará inspirada en el centro de confinamiento del terrorismo de El Salvador.

La nueva prisión tendrá capacidad para 5.100 reclusos, contará con cinco pabellones y se levantará en un terreno de 9 hectáreas que será destinado a este proyecto de seguridad.

Las autoridades confirmaron que la licitación se lanzará próximamente, mientras que el Gobierno sostiene que esta medida busca frenar el avance de la criminalidad mediante un sistema penitenciario más estricto y de alta seguridad.