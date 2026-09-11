COSAVI: ahorrantes con depósitos de hasta $150.000 podrán solicitar su devolución

Los ahorrantes de COSAVI con depósitos totales de hasta $150.000 ya pueden solicitar la devolución de sus fondos, como parte de una nueva etapa habilitada desde el jueves 10 de septiembre.

La medida comprende a los asociados cuyos depósitos totales sumen esa cantidad o menos, de acuerdo con lo informado por la titular de la Superintendencia del Sistema Financiero, Evelyn Marisol García.

Los beneficiarios pueden acercarse a la agencia ubicada en la calle Gabriela Mistral para reclamar sus fondos, según explicó la funcionaria. La oficina atiende de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, mientras que los sábados recibe a los usuarios de 8:00 de la mañana hasta el mediodía.