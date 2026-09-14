Cortes de energía eléctrica programados

Este lunes 14, los cortes serán en sectores de La Libertad y La Paz.

En La Libertad, las suspensiones están previstas entre las 8:15 de la mañana y las 4:15 de la tarde, en el barrio El Calvario, el cantón y caserío Las Lomas, Salamandra en Club Salvadoreño y sectores del cantón Hacienda Nueva y lotificación Arboledas, en colón.

En La Paz, el corte será de 7:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, en Rafael Obrajuelo y San Juan Nonualco.

Para el martes 15, las suspensiones comprenderán sectores de La Libertad, San Marcos y San Vicente.

En San Marcos, el corte será de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, y afectará a lotificación Las Margaritas, residencial El Milagro, colonias El Milagro y El Tránsito III, además de Lomas de San Carlos.

En Apastepeque, San Vicente, la suspensión será de 9:30 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el cantón San Jacinto y caserío Las Pilas.

Y el miércoles 16, continuarán los cortes en Santiago Nonualco, El Rosario, San Pedro Masahuat, Huizúcar y Nuevo Cuscatlán, entre las 7:30 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Los usuarios pueden consultar los horarios y las zonas específicas en los canales oficiales de la distribuidora en www.delsur.com.sv y 233-5600.