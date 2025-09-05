La corte aceptó la apelación de las administraciones federal y de Florida para bloquear la decisión de la jueza Kathleen Williams del distrito sur de Florida, quien el 21 de agosto fijó un plazo de dos meses para desmantelar el sitio, abierto el 3 de julio al oeste de Miami.

El fallo también impide a Williams proceder con el caso hasta que concluya de fondo el proceso de apelación.

La orden de la corte es un revés para los demandantes y los grupos ambientales quienes afirmaron desde agosto estar listos para defender el caso hasta las últimas instancias, al anticipar que llegará a la corte suprema.