La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a las autoridades federales a reanudar los operativos del ICE en el sur de California, levantando así las restricciones temporales que impedían estas acciones.

Este fallo, que representa una victoria significativa para la política migratoria de línea dura de la administración Trump, ha generado alarma entre activistas y comunidades.

Dado que el fallo de 31 páginas reafirma la potestad de detener e interrogar brevemente a personas para verificar su estatus, los grupos proinmigrantes alertan sobre redadas inminentes y exhortan a las familias a preparar planes de contingencia ante posibles deportaciones.