Corte Suprema autoriza a Trump reanudar de inmediato el muro fronterizo en Big Bend

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó en una decisión sin firmar que el gobierno de Trump reanude de inmediato la construcción del muro fronterizo en Big Bend, Texas.

El tribunal anuló la medida cautelar de una jueza que había detectado excesos del DHS al emitir excepciones normativas.

Ambientalistas, un guía fluvial y un grupo religioso advierten daños permanentes por la obra, mientras el gobierno argumenta razones de seguridad.

Las demandas principales seguirán en curso en los tribunales federales.