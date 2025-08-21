La decisión significa que el gobierno federal puede tomar medidas para deportar a unas 7,000 personas originarias de Nepal cuyas designaciones de estatus de protección temporal expiraron el 5 de agosto.

Las designaciones de TPS y estatus legal de 51,000 hondureños y 3,000 nicaragüenses están programadas a expirar el 8 de septiembre, momento en el cual serán elegibles para ser expulsados del país.

El tribunal federal de apelaciones del noveno circuito en San Francisco, concedió la suspensión de emergencia en lo que se resuelve una apelación, mientras defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que el gobierno actuó de manera ilegal al poner fin a las designaciones de TPS para las personas procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal.