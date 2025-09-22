Correr en una máquina de correr ofrece múltiples ventajas para la salud cardiovascular, ya que fortalece el corazón y aumenta la capacidad pulmonar.

Este ejercicio, que se puede realizar independientemente de las condiciones climáticas externas, es altamente efectivo para quemar calorías y reducir la grasa corporal.

La posibilidad de ajustar velocidad e inclinación, junto con superficies que amortiguan el impacto, lo convierte en una opción más segura para las articulaciones que correr en el asfalto, al tiempo que libera endorfinas que mejoran el estado de ánimo.