Coronel García explica los tres tipos de bandera y el protocolo de izado en El Salvador

El coronel Adalberto García, jefe del Centro de Historia Militar, explicó en el segmento Ruta a la Independencia los tres tipos de bandera que existen en El Salvador: la de desfile, la de oficina y la magna, esta última utilizada en edificios e instalaciones militares.

Durante la demostración, miembros de la Guardia de Honor mostraron el procedimiento para izar la bandera magna, destacando la marcialidad y disciplina con que se trata el pabellón nacional.

El coronel señaló que la bandera representa la identidad, igualdad y patriotismo que todos los salvadoreños deben tener.

También explicó que el doblez en triángulo equilátero tiene origen histórico, ya que el escudo nacional y el de la República Federal de Centroamérica incluyen esa figura.

Las tres puntas del triángulo simbolizan igualdad, libertad y fraternidad, principios fundamentales de los liberales.