Un avión con más de 310 ciudadanos surcoreanos deportados aterrizó en el aeropuerto de Incheon proveniente de Atlanta, luego de que Estados Unidos realizara una redada migratoria como parte de su campaña de control fronterizo.

El gobierno de Corea del Sur expresó pesar por no haber podido repatriar a sus connacionales previamente, aunque hizo «todo lo posible» según declaraciones oficiales.

La medida se enmarca en las políticas migratorias implementadas desde que Donald Trump asumió el cargo, pese a que Corea del Sur mantiene una alianza estratégica con Washington y ha comprometido inversiones por 350 mil millones de dólares en territorio estadounidense, reflejando la complejidad de las relaciones bilaterales en materia migratoria.