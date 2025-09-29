Más de 6,000 estudiantes becados por la dirección de integración han finalizado su primer año de estudio y serán quienes guiarán a los nuevos alumnos que se unan al programa el próximo año, se estima que sean 20,000.

Quienes han recibido el beneficio, dicen que sin duda esta oportunidad cambiará sus vidas profesionales y que les ayudará a tener mayores oportunidades.

Todos los estudiantes que finalizan el bachillerato pueden aplicar a una beca, en más de una decena de universidades en el país, solo deben completar un proceso formativo previo, como talleres o voluntariados y realizar horas sociales.