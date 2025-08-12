El presidente de China, Xi Jinping le aseguró el martes a su homólogo brasileño que sus países pueden dar ejemplo de autosuficiencia en el sur global, en momentos de retos comerciales y geopolíticos, durante una llamada telefónica, en la cual Xi también le dijo al mandatario latinoamericano que las relaciones entre China y Brasil se encuentran en su mejor momento.

La presidencia brasileña indicó en un comunicado que la conversación duró aproximadamente una hora, durante la cual Lula y Xi discutieron sobre varios temas como la guerra en Ucrania y la lucha contra el cambio climático.

En los últimos meses, ambos líderes han tratado de presentar a sus países como firmes defensores del sistema comercial multilateral, en marcado contraste con la ofensiva arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

La llamada se produjo pocas horas después de que Trump anunciara otra prórroga de 90 días a la tregua arancelaria que mantiene con Pekín.

Lula había indicado la semana pasada que planeaba hablar con los líderes de India y China para estudiar una respuesta coordinada a los gravámenes estadounidenses.