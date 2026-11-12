Controlar el peso en Navidad: consejos para evitar los excesos durante las fiestas

Las celebraciones de Navidad y fin de año suelen traer comidas abundantes, cambios en las rutinas y menos actividad física.

Por ello, Juan Gilberto Ramírez, representante de Laboratorios Suizos, compartió en Hola El Salvador algunas recomendaciones para controlar el peso durante esta temporada y evitar perder los avances conseguidos a lo largo del año.

El especialista advirtió que algunas personas pueden aumentar entre cinco y diez libras durante las festividades debido al consumo de porciones más grandes, las reuniones frecuentes y el abandono del ejercicio y la hidratación.

Frente a este escenario, recomendó mantener las rutinas de actividad física, cuidar las cantidades de comida y evitar postergar los cambios de hábitos hasta enero de 2027.