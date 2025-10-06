Más del 80% de la carga marítima que se traslada en contenedores y es importada a Estados Unidos son preseleccionadas por la iniciativa de seguridad de contenedores, o también conocido como CIS, de la oficina de aduanas y protección fronteriza. Un programa que inicio después del atentado del 11 de septiembre de 2001, que busca identificar e inspeccionar potenciales riesgos de terrorismo, los agentes caninos también son parte fundamental de la búsqueda como en esta oficina en Miami, Florida.

El CIS está operando en diferentes puntos como en los puertos de América del Norte, Europa, Medio Oriente, América Latina y Centroamérica, con los que mantienen coordinaciones.

Todo lo que pasa por las aduanas y fronteras de Estados Unidos son revisados por los oficiales; desde personas, equipajes o productos. Las embarcaciones reciben una lista de individuos que son requeridos para una inspección más detallada, ya sea por razones agrícolas o temas migratorios. Si alguien es considerado de alto riesgo, entonces son los agentes los que llegan a traerlo a la nave, aunque esta vaya en marcha.

Artículos que no son originales de las marcas, los que representan riesgo de asfixia para los menores de edad, comidas sin permisos sanitarios y plagas que se detectan en cargamentos son algunos que quedan retenidos en aduanas y fronteras.

La oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos es una de las organizaciones policiales más grandes del mundo con más de 60,000 empleados, con el que pretender anticipar, detectar y desmantelar el crimen organizado transnacional. Evitar las entradas ilegales y actividades ilícitas.